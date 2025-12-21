أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

يا أيها المختار من خير الورى خُلقا وخَلقا في الكمال توحدا

ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا

ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا

نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائكة الرحمن خلفك سجدا

“فاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ، صلاة تنير بها دربنا وتغفر بها ذنوبنا، تصلح بها حالنا، وننال بها شفاعته يوم القيامة”

