أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

محمد أشـرف الأعـراب والعجــم محمد خير من يمشي على قدم..

ومحمد باسـط المعــروف جـامعـه محمد صـاحب الإحسان والكــرم..

محمد تــــاج رســل الله قـاطبــة محمد صـادق الأقــوال والكلـــم..

ومحمد خُـبِـيَت بالنــــور طــينتُـهُ محمد لم يـزل نــوراً من القِــدم..

محمد خير خلق الله من مضــر، محمد خــير رسـل الله كلهم ..

فاللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه. صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق. والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.