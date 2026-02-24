أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

ينزاح همي بالصلاة على النبي.. وتزول أعباء الفؤاد المثقل

صلى عليك الله يا خير الورى.. يا من أضاء الكون بالنور الجلي

يا سيدي والصدق فيك سجية.. والعدل عندك في المقام الأول

سبحان من أعلى مقامك في الورى.. وجُعِلت في الأخرى بأكرم منزل

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله مطلع الشمس القَدِم، وفاتق وتق العدم، ودليل الكنز الأعظم، وسبيل الملك الأرحم، ولسان علم القلم، وإمام كل مقدم، وأصل كل النعم، الذي جعلت باطنه لوحدتك، وظاهره لرحمتك، وآخره لشفاعتك. صلى الله عليه وسلم..