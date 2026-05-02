أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

يا سيد الكونين مدحك غايتي.. علِّي أنال من الشفاعة مأملي

طوبى لمن كان الرسول إمامه.. فالله بطيب الموئل

ينزاح همي بالصلاة على النبي.. وتزول أعباء الفؤاد المثقل

صلى الله عليك يا خير الورى.. يا من أضاء الكون بالنور ينجلي

اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحاً مؤيداً منصوراً وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقاً لقربه وتأكيداً لحبه وباباً لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه وسلم وبارك أبداً.. وأرض عن آله وصحبه السعداء واكسنا حلل الرضا والْطُف بنا بلطفك في القضاء.

