أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم

اللهـــــــــم صلـــــي وسلـــم على سيـــدنا محمد سيـــــد المبشـــرين.

اللهـــــــــم صلـــــي وسلـــم على سيـــدنا محمد سيـــــد الطـــــــيـبين.

اللهـــــــــم صلـــــي وسلـــم على سيـــدنا محمد سيـــــد النـبـيـيـن.

اللهـــــــــم صلـــــي وسلـــم على سيـــدنا محمد سيـــــد العـــالــمين.

اللهـــــــــم صلـــــي وسلـــم على سيـــدنا محمد النبي الزكـي النقــي.

اللهـــــــــم صلـــــي وسلـــم وبـــارك على سيـــدنــا محمد القريشي الهاشـــمي.

صلـــــى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله

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