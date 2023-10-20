أنور شارة: “ملعب “نيلسون مانديلا” متفوق على بعض الملاعب الأوروبية”

كشف المدير العام لشركة “شنايدر” بالجزائر، أنور شارة، بأن ملعب “نيلسون مانديلا”، يتفوق على بعض الملاعب الأوروبية، من حيث التجهيزات الرقمية الذكية.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات انور شارة في هذا الخصوص، أين قال: “ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، مجهز بالحلول الرقمية الأكثر تطورا”.

كما أضاف المدير العام لشركة “شنايدر”: “ملعب “نيلسون مانديلا” يتفوق حتى على ملاعب بعض البلدان الأوروبية في مجال الرقمنة”.

وتابع أنور شارة: “هذا الملعب يحتوي على حوالي 300 جهاز متصل، مما يسمح للمستخدم على مستوى قاعة المراقبة بالحصول على رؤية أوسع في الوقت الحقيقي”.