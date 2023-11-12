“أنونيموس غلوبال” تتوعد: لقد بدأ وقتنا يا نتنياهو.. نحن لا ننسى ولن نسامح

أعلنت مجموعة الهاكرز “أنونيموس غلوبال”، عن تعطيل عدد من المواقع الصهيونية التي تساهم في حملة الدعاية لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

وكشفت “انونيموس غلوبال”، عن انشائها منصة للتعاون في مواجهة آلة الحرب الصهيونية من خلال العمل على تعطيل الوصول إلى جوانب معينة من بنيتهم التحتية.

وكانت المجموعة قد اصدرت قبل يومين، فيديو تهدد فيه بنيامين نتنياهو وحكومة الاحتلال وطالبته بإنهاء العدوان على غزة فورا.

وقالت مجموعة “الهاكرز”: “أعيننا على ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر بحق آلاف الفلسطينيين المدنيين، ونعلم أن أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا في مجازر جيش الاحتلال”.

وأضافت: “نقول للفلسطينيين لستم وحدكم ومجموعتنا تقف إلى جانبكم، ابقوا صامدين وقاوموا من أجل حريتكم”.

ووجهت “انونيموس غلوبال” رسالة مباشرة الى نتنياهو حيث قالت:”لقد بدأ وقتنا يا نتنياهو.. نحن لا ننسى ولن نسامح”.