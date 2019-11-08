أنيا الافندي تعزي المصريين في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عزت الإعلامية الجزائرية أنيا الأفندي العائلة الفنية المصرية في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

ونشرت انيا الافندي تغريدة في صفحتها الرسمية في تويتر قالت فيها: رحيل هيثم احمد زكي البارحة احزن قلبي …خاصة عندما استلم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي جثمان الفنان الراحل من المشرحة نظرا لعدم وجود أحد من أهله ليتسلم الجثمان.

اتمنى ان ترتاح روحه التى عانت من الحرمان والوحدة لسنوات.