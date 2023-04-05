قناة النهار أنيسة علي باي تكشف كيف تم إختيارها للعب دور ملاك بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أفريل 2023 - 10:22 تحديث في 05 أفريل 2023 - 15:27 شارك غرِّد أرسل 86 0 أنيسة علي باي تكشف كيف تم إختيارها للعب دور ملاك في سلسلة 11. 11 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1TlqQ برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا طيب معانا/ ميني بيتزا🍕 سيبيا بالصلصة😋 وقلب اللوز محشي جوز😋 قناة النهار 04 أفريل بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر قناة النهار 19 مارس "ريحة البلاد : اليوم فطرنا عند السيدة دليلة..تهلات فينا بطاجين زيتون ومطلوع "روعة قناة النهار 27 مارس سفير الجزائر بايطاليا : أسعار سيارات فيات ستنخفض بعد دخول مصنع وهران حيز الإنتاج قناة النهار 20 مارس أمين بومدين: ليس كل من يظهر على التلفزيون هو فنان قناة النهار 05 أفريل رمضان مع هشام Cook / 👨🍳😋 كبدة مشرملة وكورني محشيين بموس التونة قناة النهار 31 مارس رجال صدقوا : عكرمة بن أبي جهل قناة النهار 30 مارس الطاكسي المربوح /🥰 الله يبارك🥰 المشارك تاع اليوم مثقّف وقدر يربح معانا 20000دج قناة النهار 29 مارس واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل وزارة الري / مراسم تسليم وإستلام المهام بين طه دربال و لخضر رخروخ قناة النهار 18 مارس