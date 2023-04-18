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أنيس الحراشي: أنا أتقبل النقد البناء ومن يهاجمني لا ألقي له بال.

بقلم النهار أونلاين
أنيس الحراشي: أنا أتقبل النقد البناء ومن يهاجمني لا ألقي له بال.
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أنيس الحراشي: أنا أتقبل النقد البناء ومن يهاجمني لا ألقي له بال.

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