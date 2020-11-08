أنيس رحماني: “أردت حماية صحافيي “النهار” بموجب مسؤوليتي القانونية والأخلاقية”

قال الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني، أن مسؤوليته القانونية والأخلاقية هي من دفعته لحماية الصحفيين الذين يعملون في المجمع الذي يسيره.

وقال الزميل أنيس رحماني، اليوم الأحد، خلال محاكمته بمحكمة بئر مراد رايس، وخلال جوابه على أسئلة رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية، أن حرصه على الصحفيين الذين يعملون في المجمع الذي يسيره اداريا دفعته للقيام باتخاذ اجراءات.

ومن بين الاجراءات التي اتخذها الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”، تسجيل المكالمة مع العقيد اسماعيل وبث لقطات فيديو للحظة اعتقال الصحفي الذي كتب الموضوع.

وأضاف محمد مقدم المعروف اعلاميا بـ “أنيس رحماني” أن مسؤول النشر عن موقع ALG24 وهو الصحفي كاتب الموضوع اسماعيل جربال قد قام بايداع شكوى لدى الجهات المختصة بخصوص القضية.

وأكد بأنه ليست لديه أي مسؤولية في التحرير على موقع alg24 وأن مسؤوليته تقتصر على التسيير الإداري.