أنيس رحماني: “أنا لست قطيعا ولن أسكت عن قول الحق”

قال الرئيس المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني، إنه لن يسكت عن قول الحقيقة وكشف الحقائق لتنوير الرأي العام.

وأورد الزميل أنيس رحماني، فيما يخص قضية تغطية قناة النهار لمحاكمة المتورطين في شبكة أمير بوخرص، إن القانون يطبق على الجميع.

وأضاف ” لا يوجد استثناءات في القضاء أو التغطيات، لماذا يتم التشهير بقضايا المواطن البسيط وعندما يصل الأمر إلى رياضي أو ممثل نرفض ذلك.”

وفي حديثه عن الإشاعات التي طالته وعائلته، أكد الزميل أنيس رحمان أن كل ما قيل في حقه كذب وبهتان.

وأضاف أنه منذ أن دخل عالم الشغل وهو يشغل بالقطاع الخاص، ولم يعمل يوما في القطاع الحكومي.