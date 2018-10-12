أنيس رحماني: “إطارات الدولة يدفعون المال للقيط باريس لستر عوارتهم!”

كشف المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني أن عدة إطارات دولة ورجال أعمال يدفعون مبالغ طائلة لشاب يملك صفحة فايسبوكية لستر عوراتهم.

وقال الزميل أنيس رحماني في تغريدة له: “ما قامت به قيادة الدرك الوطني في قضية البوشي من تطهير للدولة من الجراثيم علقت بدواليبها وما تقوم به حاليا في قضية لقيط باريس أكبر من زلزال التسجيلات والمحادثات النصية صادمة جدا لم أكن أعرف أن رجال الأعمال وإطارات الدولة يدفعون المال لشاب لقيط لستر عوارتهم لك الله ياجزائر”

وأضاف المدير العام لمجمع النهار أن: “دعوات النساء والبنات الجزائريات الذين إنتهك حرمتهم لقيط باريس، خرجت الآن في رجال الأعمال والشخصيات والإطارات السامية في الدولة الذين دفعوا المال لشراء صمت اللقيط عنهم! لو تورطتم في قضية البوشي لكان أرحم لكم… أنا مصدوم من الأسماء والله مذهول وحزين جدا..كم هو صعب دعاء المظلوم”.