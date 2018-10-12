أنيس رحماني: الفايسبوك ليس وسيلة للإساءة ونشر الفحشاء والمنكر بين الناس

“الفايسبوك وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه ولم يوضع أصلا للإساءة ونشر الفحشاء والمنكر بين الناس” هكذا غرّد المدير العام لمجمع النهار “أنيس رحماني”.

تغريدة رحماني جاءت للرد على كل من يحاول التطاول الأشخاص ونشر ما لا يليق بهم.

وأضاف أنيس رحماني في تغريدته ” بعض المراهقين بسبب الجهل دمروا حياتهم بيدهم ولم يلزمهم أحد بذلك”.

“قفزوا بأنفسهم بسرعة من الحياة العادية إلى ما وراء أسوار السجون بسبب منشورات مسيئة”.

هذا وقال المدير العام لمجمع “النهار”، أنه توجد عدالة تحاسب الذين يتطاولون على الأفراد وينشرون ما لا يليق بهم.