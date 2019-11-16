أنيس رحماني: “النهار تلتزم الحياد في الرئاسيات وسنشجع الجزائريين على الإنتخاب”

قال الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”، الزميل أنيس رحماني، أن مجمع النهار الإعلامي يلتزم الحياد مع المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر.

ونشر الزميل أنيس رحماني، الذي وقع اليوم على ميثاق أخلاقيات الممارسات الإنتخابية، على صفحته الرسمية في تويتر: تلتزم “النهار” بالحياد في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل وقد وقعت اليوم بالعاصمة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الإنتخابية الذي أصدرته السلطة المستقلة لتنظيم الإنتخابات.

إختتم الزميل أنيس رحماني بالقول:”سنشجع الجزائريين على الإنتخاب وتقرير مصيرهم بإنتخاب رئيس جديد يجسد طموحات الشعب في غد أفضل”.