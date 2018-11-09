أنيس رحماني: “النهار” دفعت الثمن غاليا لأنها ضد الخراب والربيع العربي

قال الزميل أنيس رحماني المدير العام لمجمع “النهار”، أن الزملاء في المجمع يدفعون ثمن مواقفهم إتجاه الجزائر.

مشيرا إلى أنهم يتعرضون لحملات التشهير والإبتزاز، لأن همهم الوحيد أنهم يعملون بقناة النهار التي تسعى دائما إلى الدفاع عن الجزائر.

وأضاف الزميل رحماني، أن موقف مجمع “النهار ” هو ثابت إزاء الدفاع عن الجزائر والجزائريين ونحن ضد الخراب والربيع العربي.

خاصة وأن مجمع “النهار” يدافع عن الجزائر وهو:”ملك لي ولزوجتي وليس تابعا للدولة”، لأن هدفنا راحة المواطن اتجاه “النهار”.

وشدد المدير العام على أنه دفع الثمن غاليا من خلال الحملات التي يتعرض لها رفقة أبيه رحمه الله وزوجته.

وكذا بعض الزملاء في المجمع لأن مواقفهم ثابتة إتجاه الوطن، ويسعون لخدمته.

مضيفا أن المجمع هو ملك له ولزوجته وهو ما أزعج الكثيرين.