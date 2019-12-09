أنيس رحماني: “النهار رافقت الحملة الانتخابية والمرشحين طيلة 363 ساعة”

أكد المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، أنه تمت مواكبة الحملة الانتخابية على مدار 363 ساعة، بمعدل 16 ساعة بث مباشر يوميا.

وفي تقييمه للحملة الانتخابية، أكد المدير العام، أنها كانت ايجابية، مشددا على أن مجمع النهار رافق المرشحين الخمسة وواكب تنقلاتهم، مع ضمان البث المباشر، لكل التجمعات بشكل متكافىء، رغم تقارب الفترات الزمنية بينها.

وتحدث أنيس رحماني عن المشاكل التي عانى منها بعض الزملاء، ورغم ذلك لازموا عملهم، مع إعطاء الأولوية والأفضلية للجمهور.

وأضاف مدير عام النهار “سجلنا معدل 4 بث مباشر في صفحة الفيسبوك، في آن واحد، مع تغطية كاملة على موقع ومنصات يوتيوب وفيسبوك، الذي يحوز على أزيد من 12 مليون متابع”.

كما تم تسجيل التفاعل الكبير للجمهور، والاقبال الواسع على التجمعات الشعبية للمرشحين، حيث أكد المدير العام أنها دليل على اهتمام فئة كبيرة من الجزائريين بالرئاسيات.