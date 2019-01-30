أنيس رحماني: “النهار عقيدتها ثابتة لا تغيرها لا الأهواء ولا الأكاذيب”

أكد المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني، على أن مؤسسة النهار ستبقى دائما وفية لخطها الوطني ولن نحيد عنه.

وغرد الزميل أنيس رحماني عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “مؤسسة النهار تبقى وفية لخطها الوطني”.

وأضاف: “ستدعم النهار دوما وأبدا مسار تعزيز الأمن والإستقرار للجزائر ولمؤسساتها الدستورية وأيضا كل المكاسب والإنجازات المحققة منذ عشرين سنة”.

وجاء في تغريدته أيضا: “مواقف النهار ثابتة لا تغيرها لا الأهواء ولا المصالح ولا الأكاذيب..عقيدتنا ثابتة لا تغيرها الأوهام”.