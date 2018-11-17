أنيس رحماني: “النهار ليس لها أي صلة بحبس بوعكاز ودوب.. وهذه حملة لتشويه سمعتنا”

وضع الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني، حدا لكل الإشاعات والمحاولات لربط “النهار” بقضية المتهمين كمال بوعكاز وفضيل دوب والمتواجدان حاليا رهن الحبس المؤقت.

حيث أكد الزميل أنيس رحماني، عبر تغريدة له اليوم السبت على حسابه الرسمي “تويتر”: “في عمل ممنهج حاولت جهات أن تستثمر في الملف القضائي ضد بعض الفنانين والرياضيين بتغذية إشاعات أن النهار تقف وراء حبس كمال بوعكاز وفضيل دوب”.

وأضاف: “الحقيقة أن النهار ليست ضحية أو طرفا مدنيا في ملفهما لا على مستوى التحقيق الأمني ولا القضائي، وهو ما تؤكده هيئة دفاعهما”.

وتأسف المدير العام لـ “النهار” عن الحملة المدعمة من قبل بعض الأفراد والجهات المعروفة، وأكد أن هذا يعتبر نطاق عمل مخطط له، يحدث في كل حدث وطني لأجل تشويه سمعة النهار وعمالها.

في عمل ممنهج حاولت جهات أن تستثمر في الملف القضائي المفتوح ضد بعض الفنانين و الرياضيين بتغذية إشاعات أن النهار هي من تقف وراء حبس كمال بوعكاز وفضيل دوب.

والحقيقة أن النهار ليست ضحية أو طرفا مدنيا في ملفهما لا على مستوى التحقيق الأمني ولا القضائي وهو ما يمكن أن تؤكده هيئة دفاعهما pic.twitter.com/7x9rI57SqO — Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) November 17, 2018