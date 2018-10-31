أنيس رحماني : “تغطية “النهار” كانت احترافية وجريئة.. وغطينا قضية المشاهير مثلها مثل قضايا أخرى”

خرج الزميل أنيس رحماني عن صمته، وتحدث لأول مرة حول الضجة الأخيرة التي حدثت ضد تغطية قناة “النهار” لقضايا شبكات الإبتزاز والتي تورط فيها عدة مشاهير.

وقال الزميل أنيس رحماني في تصريح له بث في الساعة الغخبارية على قناة النهار: “تغطية النهار للأحداث الأخيرة كان بإحترافية كبيرة وجرأة في عكس القنوات الأخرى”.

وأضاف: “في الدول الأخرى يقومون بتغطية رؤساء دول امام القضاء ويتم بتصويرهم بصفة عادية، وبدون عقدة”.

وتابع الزميل أنيس رحماني قائلا: “أنا أتحمل كاملي مسؤوليتي.. كيف لنا أن نقبل بتصوير المواطن البسيط مكبل اليدين وممنوع تصوير المشاهير في نفس الوضعية”.

وأضاف قائلا: “نحن لا نشمت في أحد ولكنن قمنا بالتغطية بطريقة احترافية وغطينا الحدث مثلما غطينا قضية الخليفة في البليدة وكذلك البوشي”.