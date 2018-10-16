أنيس رحماني: “حسبي الله ونعم الوكيل لمن زوّر صورة والدي”

قال المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني في تغريدة له أن كتاب “la Guerre d’Algerie” استعمل صورة والده، المجاهد مقدم بن سليمان رحمه الله، زورا وبهتانا.

وأوضح أنيس رحماني أن صورة الشخص التي تظهر في غلاف الكتاب وداخله ليست والده ولا علاقة له بعرش أولاد سيدي عبد الكريم ولا فرقة أولاد الجيلالي بولاية البيض.

وضاف المدير العام لمجمع النهار: “الذي يقف وراء هذه الفعلة النكراء أو من روج لها بقصد أو غير قصد أقول له حسبي الله ونعم الوكيل”.

هذا الكتاب إستعملت صورة منه زورا وبهتانا على أنها صورة لوالدي رحمة الله عليه. الشخص الذي يظهر في الصورة ليس والدي ولا علاقة له بعرش أولاد سيدي عبد الكريم ولا فرقة أولاد الجيلالي بالبيض. الذي يقف وراء هذه الفعلة النكراء أو من روج لها بقصد أو غير قصد أقول له حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/8bPOQ3FJtK — Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) October 16, 2018

وقال الزميل أنيس رحماني: “الذين يتعمدون البهتان بالإساءة لوالدي رحمة الله عليه، بنشر صورة لشخص لا نعرفه على أساس أنه والدي أقول لهم إنكم تنهشون لحم مجاهد بار أفنى حياته في الجهاد، وإساءة بالغة لنفس مؤمنة. أي إسلام هذا الذين ورثتموه عن أباءكم؟! أي دين هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”