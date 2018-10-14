أنيس رحماني: “رغم كل حملات التشهير ضدي.. لن أغادر الجزائر وسأبقى واقفا”

نوه الرئيس المدير العام أنيس رحماني، بالقضاء الجزائري مذكرا بحادثة توقيف الزميل اسماعيل جربال الخارجة عن الأوامر القضائية و التي احدثت بلبلة و اثارت الكثير من الجدل.

حيث أكد الزميل أنيس رحماني، أنه أمر مؤسف جدا ما حدث، مشيدا بالإصلاحات الكبيرة التي شهدها جهاز العدالة الجزائرية.

حيث قال: “عكس ما يشاع هنا وهنا على ان ما حدث مسرحية وكوميديا، لكنني اقولها أن العدالة الجزائرية عندها كفاءة كبيرة”.

مضيفا: “الرئيس بوتفليقة أكد في أكثر من مرة ان القانون يعلو فوق الجميع، القانون تحرك هذه المرة”.

واوضح الزميل انيس رحماني: ” نحن جزائريين وعايشين في الجزائر رغم كل حملات التشويش والإفتزاز، إلا أننا ستبقى في الجزائر”.

وشدد قائلا: “هنا يموت قاسي ونموتوا واقفين، اتمنى فقط ان يتوقف الناس عن الإساءات”.

كما كشف ذات المتحدث أن حملات التشهير ضده وضد عائلته ووالده، معروف مصدرها، متمنيا ان تتوقف كل هذه الحملات.