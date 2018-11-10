أنيس رحماني: “عشرات المحامين يزينون بلاطوهات النهار يوميا وسيظلون.. فكيف أسيء إليهم؟”

أوضح الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني، أن تصريحاته أمس الجمعة، حول التأسس المجاني لبعض المحامين في بعض القضايا، قد فسرت على نحو معاكس للمعنى “كلمة حق أريد بها باطل”.

وأصدر المدير العام بيانا توضيحيا على الصفحة الرسمية لـ “النهار” على الفايسبوك، جاء فيه: “أحرص على توضيح تصريحاتي بخصوص التأسس المجاني لبعض المحامين في بعض القضايا، كونها ليست دفاعا عن بعض المتهمين ولكن إنتقاما من الضحية على الأرجح”.

وأضاف: “عشرات المحامين يزينون بلاطوهات النهار يوميا وسيظلون، فكيف أسيء إليهم؟.. أؤكد بوضوح أن الأغلبية الساحقة من المحامين يمثلون عمق الجزائر وخيرهم سابق على النهار وعمالها وليسوا معنيين بتصريحاتي “كلمة حق أريد بها باطل””.

وجاء في البيان أيضا: “أقول هذا بعدما إتصل بي الكثير من الإخوة المحامين الذين طلبوا توضيحا في الأمر، لإدراكهم أن مؤسسة النهار قائمة على مساهمات نخبة المجتمع وعلى رأسهم السادة المحامين”.