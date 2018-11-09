أنيس رحماني: “لجوئي للعدالة ثقة فيها وتصفية للضمير”

أكد المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني، أن لجوئه للعدالة نابع من مصدر ثقة بهذه الهيئة من جهة، وتصفية لضميري مع الله من جهة أخرى.

معتبر أن دفاع البعض على هؤلاء الأشخاص بمثابة قوم تبع، ومن بعدها يتم القول أن رحماني ظلم هؤلاء، مستدلا بالمثل الشعبي: “ضربني وبكا، سبقني وشكى”.

وأوضح المدير العام، أن كل منشور في الفايسبوك ستحاسب عليه وستكون سيئة جارية وستتبعك ليوم الدين وهو ما يلزم بتحري المعلومة قبل نشرها.

وأضاف رحماني لدى نزوله ضيفا على قناة النهار، أن يحتسب أمره لله في كل شخص يسيء له أو يشتمه.

وكشف ذات المتحدث، أن هناك سيدة مديرة وسيلة إعلامية ربحها في العدالة والمجلس، لكنها لم تتوقف على الإساءة ضدي وهو مايجعلني أوكل عليها الله.