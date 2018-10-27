أنيس رحماني: مرحبا بالنقد البناء لأننا لن نطور الأداء دون معرفة عيوبنا

رحب المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني المحامين و الزملاء الصحفيين المنتقدين لطريقة معالجة المجمع لقضية شبكة الابتزاز.

وفي منشور له على صفحته الرسمية في تويتر قال الزميل أنيس رحماني:

مرحبا بكل السادة المحامين والزملاء الإعلاميين الذين ينتقدون طريقة معالجة النهار لقضية تفكيك شبكة الإبتزاز.

لم ندعى الكمال ولا العصمة فذلك كله لله عزوجل.

كل نقد بناء مرحبا به لأننا لن نطور الأداء دون معرفة عيوبنا.

لكن هذه الشبكة تستحق تغطية إعلامية كاملة لأنها شبكة إستباحت الحرمات.