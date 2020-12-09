أنيس رحماني: من يريد الاساءة لي عليه أن يتحرى في مساري وياسين فضيل نشر 17 منشورا ضدي

أوضح أنيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”، أن ياسين فضيل مدير مجلة “الشروق العربي”، نشر 17 منشورا ضده في الفايسبوك.

وقال أنيس رحماني اليوم الثلاثاء، خلال مجريات محاكمة الإستئناف بمجلس قضاء العاصمة، إنّ قضية الحال رد فعل ومشروع عزة نفس بسبب منشورات ذات قساوة وتحريض كبير، آخر منشور يتهمني أنني أريد الإطاحة بالمرحوم قايد صالح وادعى أن له تسجيل يثبت ذلك.

وأضاف: “ياسين فضيل نشر 17 منشورا تحريضيا فيه من القساوة ما فيه بصورتي واسمي، وفي المقابل في منشوري لم أشر له لا بالصورة ولم استعمل صفته، أنا نشرت منشورا لا يقع تحت طائلة القانون”.

وشدد الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنه لديه الشجاعة الكاملة لكتابة اسم المعني ووضع صورته وقال في هذا الشأن:” أردت أن أبين من استهدفني في حسابي الشخصي ليس للعامة بل للمشتركين والمتابعين والمعجبين”.

وأضاف: ” الراقي المشعوذ وضعتها للعموم، وأي أحد يسيئ لي يجب أن يتحرى في مساري، أنا كنت في الشروق، أنا من أوقفت صفحات الرقية بسبب ممارستها طريقة غير شرعية”.

وتابع: “لما يكون العمل غير مشروع بطريقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة لتحقيق الشهرة، ماقام به ياسين فضيل كان إذكاء نار الفتنة، عن الزملاء من الصحفيين أيضا قال كلام خطير وحكاية التسجيل لا أساس له ولا راس”.

وواصل أنيس رحماني: “ياسين فضيل اختار التوقيت بعناية بهدف الإضرار بي في وقت عصيب ورغم ذلك لم اسيئ له بالإسم أو الصفة تركتها للعام”.