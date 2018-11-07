أنيس رحماني: موقفي من قضية الإساءة والإبتزاز ثابت لن يتغير

جدد الرئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني موقفه من قضية توقيف المسيئين للنهار.

ونشر الزميل انيس رحماني على صفحته الرسمية بتويتر يقول:

في قضية الإساءة والإبتزاز موقفي ثابت لن يتغير سواء تمت معاقبة الجناة أم أخلي سبيلهم.

واردف رحماني وحق التقاضي ضد كل إساءة لن أتخلى عنه مهما طال الزمن أو قصر.

كل له مسؤولية في هذا البلد يتحمل مسؤوليته وأنا أتحمل مسؤولياتي كمواطن أولا وكمشرف على مؤسسة النهار.