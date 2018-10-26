أنيس رحماني: نفاقكم أيها المشفقون على عصابة الابتزاز يلخص داء الجزائر

نشر أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار منشورا على صفحته الرسمية في تويتر ، يذكر فيه أهل الشقاق والنفاق المشفقين على عصابة الإبتزاز والتشنيع بالضحايا.

وقال الزميل أنيس رحماني في منشوره : تذكروا الآن نفسية المتهمين وشعور ذويهم!!! .

وتسائل رحماني أين كنتم عندما كان هؤلاء يبتزون أسر بكاملها كل يوم ببث صور نساء ومراهقات بقصد إبتزازهم؟.

واختتم الزميل انيس رحماني : منافقين وجبناء، بطونكم كلها تبن وتخشون من القطيع!! مواقفكم تلخص داء الجزائر.