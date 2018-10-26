أنيس رحماني: نفاقكم أيها المشفقون على عصابة الابتزاز يلخص داء الجزائر

نشر أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار منشورا على صفحته الرسمية في تويتر ، يذكر فيه أهل الشقاق والنفاق المشفقين على عصابة الإبتزاز والتشنيع بالضحايا.
وقال الزميل أنيس رحماني في منشوره : تذكروا الآن نفسية المتهمين وشعور ذويهم!!! .
وتسائل رحماني أين كنتم عندما كان هؤلاء يبتزون أسر بكاملها كل يوم ببث صور نساء ومراهقات بقصد إبتزازهم؟.
واختتم الزميل انيس رحماني : منافقين وجبناء، بطونكم كلها تبن وتخشون من القطيع!! مواقفكم تلخص داء الجزائر.
أهل الشقاق والنفاق المشفقين على عصابة الإبتزاز والتشنيع بالضحايا، تذكروا الآن نفسية المتهمين وشعور ذويهم!!! منافقين، أين كنتم عندما كان هؤلاء يبتزون أسر بكاملها كل يوم ببث صور نساء ومراهقات بقصد إبتزازهم! منافقين وجبناء، بطونكم كلها تبن وتخشون من القطيع!! مواقفكم تلخص داء الجزائر pic.twitter.com/nKMGTUJbpN
— Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) October 26, 2018
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