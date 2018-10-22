أنيس رحماني يترحم على روح الزميل بطاش ويؤكد :”سأبقى وفيا لقناعاتي وأُميز الطيب من الخبيث.. “

ترحم الرئيس المدير العام لـمجمع “النهار”، أنيس رحماني، على روح الصحفي عبد الرحمان بطاش، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.
وغرد الزميل أنيس رحماني على صفحته بـ”تويتر” اليوم الإثنين :” بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أترحم على روح الزميل عبد الرحمان بطاش، الذي توفي مؤخرا وعلى كل من سبقه إلى دار الحق من أهل مهنة المتاعب”.
مضيفا: “كنت وسأبقى وفيا لقناعاتي أميز الطيب من الخبيث، الجزائر بحاجة إلى رجال وليس ذكور، يدافعون بشجاعة عن بلد الشهداء بالوقوف صفا واحدا ضد قوى العبث”.
بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 📷 أترحم على روح الزميل عبد الرحمان بطاش الذي توفي مؤخرا وعلى كل من سبقه إلى دار الحق من أهل مهنة المتاعب.كنت وسأبقى وفيا لقناعاتي أميز الطيب من الخبيث. الجزائر بحاجة إلى رجال وليس ذكور، يدافعون بشجاعة عن بلد الشهداء بالوقوف صفا واحدا ضد قوى العبث🇩🇿 pic.twitter.com/i2Bws6wRh7
— Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) October 22, 2018
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