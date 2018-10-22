أنيس رحماني يترحم على روح الزميل بطاش ويؤكد :”سأبقى وفيا لقناعاتي وأُميز الطيب من الخبيث.. “

ترحم الرئيس المدير العام لـمجمع “النهار”، أنيس رحماني، على روح الصحفي عبد الرحمان بطاش، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وغرد الزميل أنيس رحماني على صفحته بـ”تويتر” اليوم الإثنين :” بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أترحم على روح الزميل عبد الرحمان بطاش، الذي توفي مؤخرا وعلى كل من سبقه إلى دار الحق من أهل مهنة المتاعب”.

مضيفا: “كنت وسأبقى وفيا لقناعاتي أميز الطيب من الخبيث، الجزائر بحاجة إلى رجال وليس ذكور، يدافعون بشجاعة عن بلد الشهداء بالوقوف صفا واحدا ضد قوى العبث”.