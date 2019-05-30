أنيس رحماني يرد بالثقيل ويضرب موعدا لياسين فضيل أمام القضاء الجزائري

أكد أنيس رحماني المدير العام لمجمع “النهار”، تمسكه بالمتابعة القضائية ضد ياسين فضيل شقيق مدير مجمع “الشروق”، الذي تجنّى على

شخص أنيس رحماني، وادعى حيازته تسجيلا صوتيا بين السعيد بوتفليقة والمدير العام مجمع “النهار”، حيث أكد الأخير في منشور له

على الفايسبوك، أن “ما نشره هذا الراقي المشعوذ -ياسين فضيل- نيابة عن المحتال شيء مؤسف، فأنيس رحماني لم يكن يوما

في خندق المؤامرات ضد الجزائر، فقد تركت لكم ذلك منذ سنوات طويلة”، يضيف النمدير العام لمجمع “النهار” في تغريدته.

وقال أنيس رحماني ردا على ادعاءات وافتراءات شقيق مدير مجمع الشروق “عليك أنت ومن كلّفك وكلف المرتزقة مثلك، أن تقدم

للعدالة في الجزائر هذا التسجيل الوهمي، مع سعيد بوتفليقة أو مع غيره، وتأكد أن قراري بمتابعتك قضائيا سيكون درسا لك

ولغيرك ممن اختصوا في تشويه صورة أنيس رحماني ومؤسسة “النهار”، كما أضاف أنيس رحماني “لم أقصد المداومات الإنتخابية يوما

لطلب الأموال، ولم أغيّر خط القناة بسبب المال أو الإشهار، ولست ممن يكيد المؤامرات ضد بلده،

هذا اختصاص المرتزقة ممن لا دين لهم ولا ملة”، حيث جاء هذا الرد من أنيس رحماني على فضيل ياسين،

وكل الذين يحاولون تشويه صورة “النهار” بادعاءات باطلة وأكاذيب لا أصل لها، سوى إرضاءً لأسيادهم وأولياء نعمتهم.