أنيس رحماني يرد على النقابة الوطنية للصحفيين

رد المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني على نقابة الصحافيين حول الموقيفين في قضية أمير دي زاد.

ونشر رحماني في صفحته الرسمية على توتر:مع إحترامي للزميل كمال عمارني ولنقابة الصحافيين.

هؤلاء الذين قرر القضاء وضعهم الحبس المؤقت لم يمارسوا يوما العمل الصحفي في أي جريدة من الجرائد! .

هؤلاء وأنت تعرفهم جيدا عصابة إبتزاز في خدمة رجال الأعمال! .

عندما نتحدث إما نقول الحقيقة او نصمت لأن شناعة ما قام به هؤلاء لا يمكن تبريرها.

للإشارة أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بيانا تساند فيها العصابة المتورطة في قضايا ابتزاز امير ديزاد.. على أساس أنهم صحفيين.