أنيس رحماني يعتذر من المحامين ويقدم أدلة على إتهاماته للبعض

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أنيس رحماني يعتذر من المحامين ويقدم أدلة على إتهاماته للبعض
بقلم النهار أونلاين

نشر الزميل أنيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمع النهار بيان قدم فيه إعتذارته للمحامين عبر التراب الوطني.

وقال في البيان المرفقة بمنشورات أحد المحامين الأستاذ طارق مراح أن أخلاقه لا تسمح له بالإساءة للمحامين وأن قصده مجموعة محددة تسيء لشخصه ولمؤسسة النهار.

وهذا نص تغريدته التي نشرها قبل قليل:
“عندما إستنكرت تصرفات بعض المحامين الذين يتأسسون مع المتهمين للإنتقام من الضحايا والإساءة إلى مؤسسة النهار كنت أقصد مجموعة محددة معروفة بإساءتها الدائمة لشخصي ولمؤسسة #النهار. أعتذر لكم وهذه بعض منشورات المحامي الأستاذ طارق مراح”.


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