أنيس رحماني: لا علاقة لي بالفساد.. والتمس الحكم ببراءتي

طلب الصحافي محمد مقدم المعروف إعلاميا باسم أنيس رحماني، إفادته بالبراءة في كل التهم المتابع بها، مشددا على أن لا علاقة له بالفساد، والممارلاسات المشبوهة خارج القانون.

وقال أنيس رحماني في كلمته الأخيرة، خلال محاكمته عن بعد اليوم بمحكمة سيدي امحمد، إنه يقضي أكثر من عامين في السجن، محروما من والدته وعائلته، وبعيدا عن أهله وذويه بألف كيلومتر.

والتمس أنيس رحماني من هيئة المحكمة الحكم بما يمليه القانون وبحسب ما هو موجود من أدلة ووثائق، سواء كانت تثبت إدانته أو براءته، وليس حسب ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محامو الدفاع عن أنيس رحماني قد فجروا اليوم خلال مجريات المحاكمة، مفاجأة عندما كشفوا أن كل التحقيقات والإنابات القضائية التي أجريت بالخارج حول ممتلكات موكلهم، كانت نتائجها سلبية، معتبرين أن الملف القضائي لموكلهم فارغ، ولا يحتوي على أي دليل إدانة، أو حتى مجرد قرينة، عدا كلمات استعملتها الضبطية مثل “مصادر” من دون تقديم ما يثبت ذلك.

كما كشف محامو أنيس رحماني، أن هذا الأخير كان يقوم بالتصريح بكامل ممتلكاته سواء داخل أو خارج الوطن، وعن طواعية، لدى الجهات المختصة، مضيفين أنه حتى مسؤولي الضرائب تفاجأوا من قيامه بالتصريح بأنشطة في الخارج وقام نظير ذلك بدفع ضرائب مستحقة لدى الخزينة الجزائرية، في سلوك نادر غير معهود بالجزائر.

وفي آخر جلسة المحاكمة، قررت هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية يوم 13 جوان المقبل.