أنيلكا :”إيغيل أراد الإعتداء عليّ”

روى الفرنسي نيكولا أنيلكا، مُغامرته في الجزائر عندما تواجد مع نصر حسين داي سنة 2015، في تجربة لم تدم طويلا.

وتحدث المُهاجم الأسبق لريال مدريد، عن دخوله في صراع غير متوقع مع المدرب حينها، مزيان إيغيل والذي كان يضربه.

وقال إبن مدينة باريس، في بث مباشر على “إنستغرام” :”رئيس النصرية طلب مني الحديث للاعبين، ولكن المدرب لم يتقبل ذلك”.

وواصل :”لقد توجهت لحراس المرمى الذي كان يتمرنون لوحدهم، ولكن إيغيل جاء راكضا تجاهي، وتحدث معي بطريقة سيئة”.

وأردف :”عملت على تفادي المشاكل، خاصة وأن هذا الأخير وضع جبهته على جبهتي، وكأنه يريد العراك”.

وختم :”على كل حال تمتعت بزياتي للجزائر، إنها بلد جميل، وإلتقيت فيها بأناس طيبين”.