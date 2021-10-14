أنيلكا يدعم بلماضي على حساب ديلور

أبدى الندم الدولي الفرنسي السابق، نيكولا أنيلكا، دعمه لردة فعل الناخب الوطني جمال بلماضي، بخصوص الحادثة الأخيرة الخاصة بالمهاجم أندي ديلور.

وصرح أنيلكا، لإذاعة” “آر أم سي”: “بلماضي انسان صريح، مباشر، ولديه شخصية قوية، لذا أتفهم ردة فعله بخصوص قضية أندي ديلور”

وأضاف النجم الفرنسي السابق: “بالنسبة لديلور، عليه تحمل عواقب القرار الذي اتخذه، وردة فعل بلماضي”.

وتابع نيكولا أنيلكا: “بالنسبة للعواقب مع منتخه، أعتقد أن حظوظه مع بلماضي انتهت، ونفس الشيء بالنسبة للشعب الجزائري، فمن غير المعقول عودته بعد سنة”.

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