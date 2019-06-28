أهالي رهبان تبحيرين يطالبون بسماع بوتفليقة وتوفيق في القضية

طالب أهالي رهبان تيبحرين من قاضي التحقيق بمحكمة باريس المكلفة بالتحقيق في قضية الرهبان، استدعاء كل من رئيس الجمهورية الجزائرية

السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومدير المخابرات الأسبق الجنرال المتقاعد محمد محمدين، المدعو توفيق، وذلك لسماعهم في قضية مقتل رهبان تيبحيرين

على يد الجماعة الإرهابية”جيا” سنة 1996 بولاية المدية، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الأهالي المتأسسين كطرف مدني في القضية.

حيث قال المحامي إن العائلات طالبت باستدعاء الرئيس السابق بوتفليقة، بعد التأكد من سماح حالته الصحية بذلك، وإعداد طلب دولي

بذلك، إلى جانب الجنرال محمد مدين الذي طالبوا باستدعائه في أقرب الآجال، وانتقد المحامي السلطات الجزائرية، مدعيا بأن “عدم تعاون

السلطات الجزائرية قد فشل حتى الآن في جمع كل المعلومات اللازمة عن ظروف اختطاف واحتجاز وإعدام رهبان تيبحيرين من قبل”الجيا”.