أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يقاضون الحرس الثوري الإيراني وخامنئي

وتم إسقاط الطائرة الأوكرانية والتي إنطلقت من مطار طهران الدولي متجهة نحو كييف، جراء إطلاق صواريخ بالخطأ، حسب ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني.

وخلف ذلك الحادث الأليم، وفاة 176 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وأعلن المركز الدولي لحقوق الإنسان في تغريدة على تويتر اليوم السبت، أنه سيتكفل بإتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن العائلات.

وأشار المركز إلى أن الشكوى أقيمت أمام محكمة أونتاريو، وذلك وفق بند تم الموافقة عليه في قانون العقوبات الكندي بعنوان “العدالة لضحايا اللإرهاب”.

وكانت كندا قد أعلنت أن 57 شخصا من رعاياها قتلوا في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بالإضافة إلى جنسيات أفغانية وأوكرانية وسويدية.

ICHR takes Legal Action on behalf of the victim of the #ukrainianplane shootdown against Islamic Republic of Iran and #IRGC in pursuit of justice

in cooperation with Gardiner Miller Arnold LLP. pic.twitter.com/sbrPwrrZfk

— International Center For Human Rights (@ICHRCanada) January 25, 2020