أهديك محبة خارقة للعادة وأعدك بالاحترام والسعادة

حريصة كل الحرص كي أجعل شريك حياتي ينعم معي بالسعادة، فلا يرى مني إلا ما يسره من حسن المظهر والهيئة، وطلاقة الوجه وسماحة الأخلاق.

وأَن لا يسمع مني إلا ما يرضيه من الخطاب ومعسول الكلام، وعبارات التقدير والاحترام، والشكر والامتنان إن شاء الرحمن.

هذا ما وعدت به شابة طيبة وأمينة من ولاية جيجل، مطلقة من دون أولاد بلغ من العمر 29 سنة.

ماكثة في البيت ومقبولة الشكل، متوسطة القامة، هادئة وحنون، وابنة عائلة طيبة الأعراق.

تتمنى التجديد والبدء من جديد، مع رجل صالح وطيب، توفر له كل ما يحب ويشتهي، تقبله من أية منطقة وخاصة مدن غرب الوطن، يتراوح عمره ما بين 30 و40 سنة ولا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا، تشترط أن يكون شريكها عاملا مستقرا وباستطاعته تحمل المسؤولية.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 25

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.