أهلا بك أيها العام الجديد..

عام جديد يحل علينا، ينجب أياما جديدة وليدة اللحظة، لكن على حساب ذكرياتنا، ساعاتنا، فرحنا، وحزننا، ألمنا وسعادتنا، عام جديدة يحمل مشعل الذي سبقه.

وتخيط ما تبقى من العام الماضي وتلتصق بقاطرات جديدة لرحلة أخرى. بعد عام مضى أخذ منا أشياء وأهدانا أخرى، تعلمنا معه سياسة الأخذ والعطاء، فبكينا، ضحكنا رحلنا وعدنا.

قرصتنا أوتار المواقف، وتعلمنا معها حذف الألم مهما كان مُلتصقاً بنا، تعلمنا أن ليس كل عابر سبيل هو غريب. قد يكون حاملًا معه المحبة والرحمة. جاء عام جديد بعد عام اضطرت فيه قلوبنا أن تأخذ قسطاً من الراحة وتمنح هدنة سلام مع العقل، انصدمنا بالمفارقات.

أقرباء باتوا غرباء وغرباء منحونا الأمن والسلام، عام فارقنا أحبابا لم نكن نتصور يوما وداعهم،. عام تعثرنا فيه وسقطنا وشددننا الهمم ونهضنا، عام ابتسمنا فيه من قلوبنا كي نصنع الفرحة بروح من معنا.

عام أغلقنا به أبوابا كثيرة، وفتحنا نوافذ كانت موصودة بإحكام، ندمنا على أشياء وتعلمنا أشياء. واستخلصنا فيه أن الحكمة وليدة المواقف..

فلا تستقبلوا العام الجديد بذاكرة عرجاء، وفي قلوبكم هموما مؤلمة، ولنتقمص جميعا دور النسيان، ونرمي وراءنا الأحزان..

فكل عام وأنتم بخير رواد هذا الموقع الكرام والأوفياء، دون أن ننسى كل الطاقم العامل معنا على إسهامهم في إنجاح خدماتنا.

دمتم.. وكان الله في عونكم..