أهلا رمضان..

شهر ليس كباقي الشهور.. شهر تتنزل فيه الملائكة بإذن ربهم وتنثر السلام والرحمة فترفرف على القلوب وتقول أهلا ومرحبا فقد غلبنا الشوق والحنين إليك، مرحبًا بك أيها الضيف الكريم.

أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، يا شهر فيك الخير والطاعات، تباركت يا ضيف الرحمن، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء.

تتهافت القلوب لاستقبالك، وتتجاور المشاعر في رحاب لياليك المقدسة، فلا ترحل إلا وقد هذبت نفوسنا، وزرعت الرحمة في قلوبنا.

وبمناسبة هذا الشهر الكريم، لا يفوتنا نحن في مركز الأثير أن نزف التهاني والكلام الجميل.

لكل المتصلين، وقراء صفحتي قلوب حائرة وآدم وحواء وجريدة النهار، سائلين الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر.

فكل عام وانتم إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وأهله الله عليكم بالخير الوفير والرزق الكثير وبلغكم ليلة القدر وبركتها. وأعاده الله عليكم لا فاقدين ولا مفقودين..

كل عام وأنتم بخير..