أهلا رمضان..

وهتفنا بالحب مرحبا بك يا شهر الصيام، جئت إلينا تحنو علينا وتطهر ذنوبنا، فأهلا قدمت ومرحبا على قلوبنا أتيت على شوق فقد طال الانتظار، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، يا شهر الخير والطاعات، تباركت يا ضيف الرحمن، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء، تتهافت القلوب لاستقبالك، وتتجاور المشاعر في رحاب لياليك المقدسة، فلا ترحل إلا وقد هذبت نفوسنا، وزرعت الرحمة في قلوبنا، وبمناسبة هذا الشهر الكريم، لا يفوتنا أن نزف التهاني والكلام الجميل، لكل قرائنا موقع النهار، وخاصة أوفياء ركن أدم وحواء، سائلين الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، فكل عام وانتم إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وأهله الله علينا وعليكم بالخير الوفير والرزق الكثير وبلغكم ليلة القدر وبركتها، وأعاده الله علينا وعليكم لا فاقدين ولا مفقودين.. فاللهم هيئ قلوبنا لرمضان، حبًّا للعبادة، وفرحا بقدومه، وتقديرا لفضله..

كل عام وأنتم بخير..

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