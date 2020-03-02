أهلي البرج يتفق مع دزيري لتولي العارضة الفنية للفريق

توصلت إدارة أهلي برج بوعريريج، لإتفاق مع المدرب دزيري بلال، لتولي العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب معز بوعكاز.

واتفق دزيري بلال، مع إدارة أهلي برج بوعريريج، على جميع التفاصيل، على أن يتم توقيع العقد الجديد بين الطرفين اليوم الإثنين.

وسيشرف المدرب السابق لإتحاد العاصمة، على الحصة التدريبية المقبلة للفريق، استعدادا للمواجهة التي ستجمع أهلي برج بوعريريج، بمولودية الجزائر.

يذكر أن دزيري بلال، استقال مؤخرا من العارضة الفنية لإتحاد العاصمة، بعد الخسارة الأخيرة في الدرابي العاصمي أمام مولودية الجزائر.