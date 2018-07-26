أهلي البرج يقصف النصرية بثلاثية وسط تألق الجدد !!

فاز أهلي البرج بوعريريج على نصر حسين داي بنتيجة 3-1، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسي ماريا، خلال التربص الجاري بقمرت التونسية.

وعرفت المواجهة تألق الوافدين الجدد أبرزهم المهاجم مهدي درواش، الذي أبدى سعادته الكبيرة بإنطلاقته القوية في ودية “الكابا”.

وقال في تصريح له لـ”النهار أون لاين” قال: “قمت بواجبي إتجاه ألوان البرج في هاته الودية، وسعيد بالثقة الكبيرة التي يضعها في المدرب”.

مضيفا:”اللقاءات الودية لها أهمية كبير من الناحية المعنوية وستساعدنا لتحقيق إنطلاقة جدية أمام مولودية وهران”.