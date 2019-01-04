أهلي البرج يهزم الحمراوة والتعادل يحسم قمة “لوام-الموب”

فاز أمسية اليوم الجمعة فريق “أهلي برج بوعريريج” بثلاثية لهدف وحيد على الضيف “مولودية وهران” بملعب “مقرة” دون حضور الجمهور.

في الجولة الاولى من مرحلة العودة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

سجل ثلاثية البرايجية كل من زياد في الدقيقة ال22 وتوفيق زرارة من ركلة جزاء في الدقيقة ال79 وكذا درواش في الدقيقة ال89.

بينما سجل يوسف شيبان في الدقيقة ال43 الهدف الوحيد للحمراوة.

وتعادل فريق مولودية بجاية بملعب الوحدة المغاربية ببجاية ضد الضيف أولمبي المدية بهدف لهدف.

سجل هدف التقدم للضيوف سفيان بعوش في الدقيقة ال71 قبل أن يُعدل بولذياب للموب في الدقيقة ال81.