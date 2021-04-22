أهلي بنغازي يهزم إنييمبا ويُقدم هدية ثمينة لوفاق سطيف

تغلب سهرة الخميس أهلي بنغازي الليبي على ضيفه إنييمبا النيجيري بهدف دون رد ليمنح وفاق سطيف هدية ثمينة.

المواجهة التي جرت بملعب “شهداء بنينا” تدخل لحساب الجولة ال5 من دور مجموعات منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة أصبح أهلي بنغازي في المركز الثاني ب7 نقاط خلف المتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المتصدر ب9 نقاط بينما يتواجد إنييمبا ثالثا ب6 نقاط.

وفاق سطيف صاحب المركز الأخير ب5 نقاط سيستقبل أهلي بنغازي في الجولة الأخيرة وسيكون مُجبرا على الفوز وانتظار خسارة إنييمبا ضد ضيفه أورلاندو أو تعادله للتأهل لربع النهائي.