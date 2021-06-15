أهلي جدة يريد التعاقد مع “بن العمري”

كشفت مصادر صحفية سعودية، أن نادي أهلي جدة يريد التعاقد مع المدافع الجزائري “جمال بن العمري”، الذي سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الشهر الجاري بعد أن وقع لمدة موسم واحد فقط مع نادي ليون الفرنسي.

وأكدت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن مسؤولي أهلي جدة يريدون وضع حل لمشكلة الدفاع ويرون أن “بن العمري” قادر على تحمل المسؤولية وقيادة الخط الخلفي للفريق وذلك لتعزيز إمكانية فوزهم بالألقاب في الموسم المقبل.

في نفس السياق، لدى مدافع الخضر العديد من العروض خاصة من الدوري القطري ومن نادي قطر الذي يلعب له المهاجم الجزائري “يوسف بلايلي” وسيفصل “قلب الأسد” في مستقبله في القريب العاجل.