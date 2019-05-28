أهملت عبادتي الرمضانية.. بسبب بناتي الثلاث !

منذ أن رزقني الله بالبنات من دون البنين، حمدته وشكرته الشكر الجزيل بما يليق بجلالته وعظمته، وأدركت أن في ذلك الخير الكثير والوفير.

فمن أحسن تربية البنات على النهج القويم دخل الجنة، وكان لي في رسول الله قدوة حسنة، لأنه أفضل من ربى البنات.

ولم أظن أبدا أنه سيأتي اليوم الذي تكون فيه بناتي سببا لتقصيري في عبادتي خاصة في شهر رمضان والسبب ما يلي:

خلال الأيام القلية القادمة إن شاء الله، سيخضعن لإجراء امتحانات نهاية التعليم الابتدائي المصيرية، وأكبرهن ستجتاز شهادة البكالوريا، وهذا ما جعلني جد منشغلة بهن.

من خلال رعاية شؤونهن ومتابعة أحوالهن، مما ألهاني عن عبادتي وقد أدركني الجزء الأخير من رمضان ولم أغنم منه ولو الأجر القليل.

أخشى أن يغضب علي ربي وأنا البعيدة منه القريبة إليه بالدعاء، فكيف سيستجيب لدعواتي بنجاح بناتي وأنا من أمهلت صلتي به وقصرت في الطاعة في أفضل مواسم الطاعة؟