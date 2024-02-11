أهمية التواصل المباشر في زمن المنصات الافتراضية

يعيش العالم برمته تغيرات فرضت عليه نمط حياة جعل الإنسان يتواصل فقط من وارء الشاشات وقطع صلته بالواقع والاتصال المباشر مع الأشخاص، لكن الإنسان بطبيعته وفطرته بحاجة للاتصال والتواصل مع البيئة المحيطة به والأشخاص الذين يتعامل معهم ويقابلهم في حياته اليومية، المهنية والاجتماعي، ليستعيد حلاوتها، ولا بأس أن نذكر هنا أهمية التواصل الاجتماعي للأشخاص

**إيصال الأفكار والمشاعر والمعلومات وتناقلها بين الأشخاص بشكل واضح وصريح ومفهوم بحيث يكون هنالك استجابة مناسبة وملائمة للرسالة المرسلة من الأشخاص.

**مشاركة المشاعر والأحاسيس من خلال التعبير المباشر عنها للأشخاص المقربين من الأصدقاء والأهل والأقارب.

**تحسين مستوى الحياة ككل فالتواصل يعني الصلة بين الأفراد وإيجاد نقاط مشتركة أكثر بينهم ما يحقق حياة سعيدة ومريحة أكثر.

**تقليص الفجوات ومسببات الخلافات والمشاكل وسوء التفاهم بين الأشخاص من خلال التواصل الاجتماعي المباشر في الحياة.

**الدعم النفسي والمعنوي من خلال التواصل الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية السعيدة كالأفراح والحزينة كالأتراح.

**تطوير وتنمية مهارات الاتصال والتواصل المباشر مع الآخرين والتي تفيد الشخص على الصعيدين الشخصي والمهني وتكسبه ثقة في النفس أكبر، ومهارات وخبرات مفيدة.

**تحسين الحالة المزاجية حيث أن التواصل مع الأشخاص الذين نحبهم ورؤيتهم والخروج معهم يساهم في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الحزن والاكتئاب والملل.