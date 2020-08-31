أهم الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

قررت الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الإثنين عدة إجراءات هامة متعلقة بالتدابير الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا.

ووفق بيان الوزارة الاولى فقد جاءت أهم الاجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا كمايلي:

رفع إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي لـ 18 ولاية، التي تحسن وضعها الصحي بشكل واضح.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، برج بوعريريج، ورقلة، بشار، قسنطينة، سطيف، أدرار، الأغواط والوادي.

تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة 30 يوماً ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 .

وذلك من الساعة 23:00 إلى غاية الساعة السادسة صباحًا 06:00 من اليوم الـموالي، على مستوى 10 ولايات.

ويتعلق الامر بكل من ولاية بومرداس، البويرة، غليزان، الـمدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، وهران، عنابة، بجاية.

تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي لـمدة 30 يوماً 8 ولايات التي عرفت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسيكون ساري التطبيق ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية الساعة 06:00 صباحا من اليوم الـموالي.

كما مس هذا القرار الولايات الـ 08 التالية وهي: تبسة، إليزي، الطارف، عين الدفلة، تلمسان، تيزي وزو، تندوف، وجيجل.

الإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع في الولايات 18 الـمعنية بتدابير الحجز الجزئي الـمنزلي.

فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيّف، يجب أن يتضمن على وجه الخصوص:

فتح الـمكتبات وقاعات الـمطالعة والـمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية الـمتضمنة التدابير الآتية، حسب الحالة:

تكليف وزير الشباب والرياضة بالقيام، بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور.

رفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الـممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة 14سنة .

الإبقاء على إجراء حظر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، ولاسيما احتفالات الزواج والختان، مع الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات الـمختصة.

غير أنه يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أوتعديل أوتكييف الحجر الجزئي أوالكلي بشكل استهدافي لبلدية أوأكثر، أوحي أوأكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.

الإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع في الولايات 18 الـمعنية بتدابير الحجز الجزئي الـمنزلي.