أهم الخطوات التي قامت بها الجزائر اتجاه فرنسا

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن الجزائر وبعد الخطوة التي قامت بها فرنسا وهي اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. قد إتخذت عدة إجراءات وخطوات أولها سحب السفير الجزائري من فرنسا.

وأشار وزير الخارجية خلال ندوة صحفية، أن الجزائر ستستنتج كل الاستنتاجات من الخطوة الفرنسية. و الاستنساج الاول هو سحب السفير الجزائري بفرنسا وتخفيض التمثيل الجزائري. وهذه خطوة من الخطوات المعروفة في القانون والأعراف الدولية. كما تعد خطوة عالية للتعبير عن الإستنكار والاستياء التي تقوم بها الدولة وهي خطوة أولى.

وأضاف عطاف، أن هنالك العديد من القرارات التي اتخذت وقرارات قيد التطبيق وبصدد إستنتاج كل ما يمكن استنتاجه اتجاه الخطوة الفرنسية وكل ماأقدمت عليه فرنسا وهي خطيرة للمنطقة والجهود التي تبذل. خصيصا في هذا الظرف الذي يسمح بإيجاد حل سلمي وسياسي للقصية الصحراوية.